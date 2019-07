Daniel Artana: "Me pareció poco feliz la declaración de Alberto Fernández"

Daniel Artana.mp3







Daniel Artana, economista jede de la consultora FIEL, habló con Eduardo Feinmann sobre la propuesta que hizo Alberto Fernández de no pagar los intereses de la LELIQ.





Repasá las frases de la nota





-"Me pareció poco feliz la declaración de Alberto Fernández,con lo que dijo muestra que no habla con el equipo económico que tiene, o le dan ideas de ese tenor, que sería un problema. O quizás es una expresión populista tratando de encontrar un voto más"



-"Que el Banco Central pague los intereses de leliq no es algo que se hace por gusto, no es que beneficia a los bancos. La tasa de las leliq se da por la incertidumbre, por errores del Gobierno y las expectativas de los inversores de que haya un gobierno de Alberto Fernández"



-"La declaración es poco feliz porque demuestra ignorancia. Hay que ver las causas de los problemas atacando las consecuencias. No pagar es defaultear un titulo del Banco Central"



-"El tipo de cambio tiene impacto en los precios, entonces en la política se mira mucho la variable financiera. Yo no sé cómo será el programa económico de Alberto Fernández, los problemas serán los mismos que Macri, pero el margen es más estrecho porque la gente desconfía de ellos"