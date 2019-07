Daniel Barberis: "Buscamos darle valor a los chicos, esa es la clave"

-"Tuvimos 22 mil consultas por el servicio cívico voluntario. Cuando la Ministra Patricia Bullrich me dijo hace un año, tenemos que encárganos de esto, ella recorre las poblaciones vulnerables con el tema del narcotráfico y muchas familias le piden por sus hijos"



-"Nos pusimos a trabajar con el Comandante Gerardo Otero de gendarmería, con Juan Carlos Pugliese y le presentamos un proyecto a Bullrich, lo aprobó y fuimos viendo que hay muchos chicos que le pegaron un portazo a la sociedad y se dedicaron a otra cosa, yo creo que cuando los llaman ni ni deberíamos llamarnos a nosotros porque no los entendimos ni los abrazamos"



-"Tenemos que mirar a los chicos, y decirles acá estamos y ayudarlos, en eso estamos"



-"Le damos valores a los chicos, esa es la clave. A los chicos les hablaremos con especialistas del Ministerio de Educación y Gendarmería. Ahora también estamos tratando de que participe la secretaria de la salud"



-"Tenemos un ítem de liderazgo y trabajo en equipo, prevención de riesgo ante catástrofes, le ensañarán a los chicos, de la mano de los bomberos voluntarios, como pueden ser auxiliares de la defensa de la comunidad. También se le hace un test vocacional, el Ministro Finocchiaro aportó el Instituto Tecnológico que tiene camiones aulas"



-"Hay cinco lugares que son de gendarmería y uno es la sede del Cura Brochero en La Matanza. La cantidad es reducida por un problema de logística. Estamos pensando en cinco estrella para los chicos pobres"



-"Ayer el diario Clarín nos public& oacute; una nota sobre este tema y para mí los chicos no están perdidos"



-"Estamos en contacto con el Ministerio de Educación para que puedan volver a estudiar"



-"La idea es ir firmando acuerdos con los bomberos voluntarios de todo el país"