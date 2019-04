Daniel Funes de Rioja: "Más que un pacto de caballeros es un acuerdo entre el sector privado y el gobierno"

Daniel Funes de Rioja.mp3







-"Un conjunto de empresarios se reunió con Mauricio Macri, Copal y la Cámara de Supermercados, se repasó la lista de 64 productos que se incorporan al programa, que tiene un propósito concreto que es generar un alivio en la población y un estimulo al consumo. Esto se reafirmó, es un acuerdo voluntario con empresas que decidieron junto con el Ministerio de producción y trabajo incluirlos"



-"Hay un tiempo de acople para estar seguros que todas las cadenas lleguen a las góndolas. Esto no va contra las reformas estructurales que debe hacer el gobierno, sino buscar atender este pico inflacionario que ha perturbado a la población"



-"Es un acuerdo entre el sector privado y el Gobierno, Nicolas Dujovne habló de pacto de caballeros. Nuestro sector es transparente y competitivo".



-"Fue un dialogo con el Presidente, son alivios en el marco político, no estructurales".



Sobre si Mauricio Macri es indispensable: "Yo no opino de políticos, hablo de producción y crecimiento, hablo de política pero no de políticos"