Daniel Llermanos: "El fiscal Scalera no da garantía de parcialidad."

El abogado de Pablo Moyano, Daniel Llermanos, habló en Feinmann 910 sobre el pedido de suspender la indagatoria, dijo que "estando recusado y denunciado por querer perjudicar a los Moyano no debieran indagar a Pablo Moyano, para que luego no se tenga que pedir nulidad. El fiscal Escalera no da garantía de parcialidad."



Además, dijo que "En el caso que no acepte, tienen que darles garantías. La Cámara de Lomas de Zamora es muy prestigiosa"