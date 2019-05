Daniel Llermanos: "Este movimiento armado me suena una operación más político que judicial"

-"El allanamiento a la Sede de Camioneros es por los dichos de Bebote Alvarez, que era miembro de la barra brava de Independiente; no sé qué juez lo ordenó porque hay dos causas al respecto... sea cualquiera de ellos, hay un despliegue de tropas increíble, una cosa exagerada que no tiene ninguna clase de justificación".



- "No digo que la causa no pueda exigir el pedido de alguna documentación, como pasó cantidad de veces y a la que Camioneros jamás puso ninguna resistencia... este movimiento armado me suena a una acción más política que judicial".



-"Me comuniqué con Pablo Moyano. Estoy yendo para el lugar. No sé si está Hugo Moyano. La familia Moyano siempre permite que pasen"