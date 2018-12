Daniel Marx: "El año que viene será muy duro"

El economista Daniel Marx habló en Feinmann 910 y dijo que "Fue un año difícil para la gran mayoría con circunstancias no buenas y no anticipadas. Tuvimos una suba en la tasa de inflación, caída del producto, disminución de empleo, pero veníamos en una trayectoria insostenible. Además hubo inconvenientes que complicaron las cosas"



Además, dijo que "Es complicada la suba del riesgo país porque significa una parálisis, hay más presión en el tipo de cambio"



Sobre las expectativas para el 2019, dijo que será dificil, tendrá sus momentos de alivios, dominado por la expectativa electoral. No habrá dirección muy clara para el futuro y esto genera un receso en la actividad"



Sobre cambios en el Gabinete, afirmó que "No es una cuestión de nombres, sino la política y el contexto."