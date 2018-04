Daniel Mollo: "Me parece que Boca lo pudo haber empatado."

Escuchá el audio de la nota









-"Boca Juniors perdió con un equipo que no es una locura. Boca se enfrentó con un gran arquero."-"Hay jugadores que no sintieron la responsabilidad del clásico, ni la camiseta de Boca. Tévez se va a arrepentir de ir a China."-"Me parece que Boca lo pudo haber empatado. Boca en estas definiciones nunca le hizo un gol a Marcelo Gallardo, quien hizo una declaración que llama a la verguenza."-"La AFA Bostera que instaló Gallardo, permite que Boca no gane nada, si fuera Bostera ganaba Boca"-"Mauricio Macri tuvo mucha astucia para elegir jugadores. Boca perdió el apetito ganador, eso lo logran con dirigentes que elijan mejor incorporaciones. Igual creo que ahora Daniel Angelici mejoró."