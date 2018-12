Daniel Sabsay: "Boudou no es un preso político, es un político preso"

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay habló en Feinmann 910 y dijo que "Yo no recuerdo antecedentes de este tipo, acá no estamos en una situación de prisión preventiva, estamos ante un condenado y debe cumplir su pena. Luego de los 2/3 se puede pensar en buena conducta para terminar en una prisión domiciliaria. Acá estuvo 4 meses, y la explicación que dan es para una preventiva, ahora no entorpece la causa, ni se prófuga?. Boudou ya fue condenado"



Además, dijo que "Creo que son juezas cercanas a Justicia legitima. Hay que decir que son políticos presos, no presos políticos"



"El dictamen del fiscal da una orientación pero no obliga a los jueces a hacer lo que recomiendan. Esto da un precedente para otros, que están en el mismo delito. Núñez Carmona pide la misma solución" , finalizó.