Daniel Salvador: "Hoy el 100% de los damnificados están de vuelta con luz"

-"Ya está restablecido el caño maestro que había tenido el problema según Edelap. Ayer mismo se empezaron a conectar los vecinos a la red y hoy están todos con luz. De a poco se desconectan los generadores"



-"Hay un sumario en marcha, independientemente de las decisiones que ya se tomaron, una de ellas es que los usuarios no pagarán la tarifa correspondiente a todo el mes, además habrá una multa que el monto irá a los vecinos, no hay que hacer tramites porque está registrado en Oceba"



-"Luego los vecinos que hagan reclamos a la empresa serán acompañados por la provincia y el Municipio a través de Oceba"



-"Esto pasó el sábado y el domingo a la mañana ya estaba constituido el comité de crisis de la provincia y el Municipio con los ministros de salud, seguridad, educación, desarrollo social, infraestructura y bomberos. Se garantizó en forma inmediata la asistencia a Clínicas, hospitales y salas. Además se abasteció de agua"



-"Lo importante en la conferencia de prensa no era el funcionario, sino dar respuesta, las sanciones las decidió la Gobernadora María Eugenia Vidal"