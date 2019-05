Daniel Salvador: "Sin ninguna duda aceptaría volver a ser candidato a Vicegobernador"

-"Por el momento estuvimos abocados a la gestión, y después dentro del marco partidario, en el Radicalismo, yo presido el comité de la provincia y estuvimos abocados a ratificar Cambiemos en la Convención de la provincia que se hizo en Brandsen y en Parque Norte a nivel nacional, pudimos despejar la integración del Radicalismo en Cambiemos. Ahora viene el tiempo de hablar de candidaturas y armado de lista"



-"Yo aspiraciones personales no tengo, pero si apuntalar la gestión de Cambiemos que queda mucho por hacer. Aceptaría acompañar a María Eugenia Vidal. Cambiemos en la provincia funcionó como un equipo solido".



-"La formula Axel Kicillof y Verónica Magario era previsible además porque todo lo ar ma la ex presidenta. Nosotros tenemos que mostrar lo que se hizo y una Gobernadora ocupada de la gestión".



-"El paro de hoy es lamentable, más allá del derecho a huelga. El transporte condiciona muchísimo, en un momento en que hay diálogo con los gremios y con todos los sectores; esto tiene un altísimo condimento político, lo que no quita que hay una situación de dificultad, pero se debe resolver de otra manera".



- "Hay que encontrar soluciones sobre la base del esfuerzo y del trabajo, no de parar el país".



-"El lunes pasado la ratificación de Cambiemos en la convención tuvo más votos que en Gualeguaychú. Todo el Radicalismo está convencido que el camino es Cambiemos, lo que no quita que hay que ampliar o mejorar su funcionamiento".



-"Todos trabajamos por una provincia que estaba desmantelada en t odo tipo de políticas. Nosotros no tenemos sólo palabras, se ven obras en los distritos, lucha contra las mafias, aunque somos conscientes de la situación económica"



-"Un Radical en la formula sería algo positivo"