Daniel Santoro: "El objetivo de fondo de todo esto es destruir la causa de los cuadernos"

El periodista Daniel Santoro habló en Feinmann 910 y dijo que "Jurídicamente no hay ninguna acusación contra nosotros, lo que hay es una campaña mediática. Yo me presenté ante el Juez Ercolini el viernes de la semana pasada y le expliqué como fue mi relación con D'Alessio, cómo lo conocí hace dos años, lo conocí porque es una fuente de 50 periodistas, conocen jueces y fiscales".



Con respecto a su relación con D'alessio, dijo que "Es una relación entre fuente y periodista. Yo no publiqué automáticamente lo que decía D'alessio. Admito que me falló el detector de este tipo de personalidades. A mí me entró por mi talón de Aquiles que es la familia y la amistad. Criminalizar a un periodista que tiene una fuente es peligrosísimo".





Finalmente, acerca de la causa de los cuadernos, dijo que "El objetivo de fondo de todo esto es destruir la causa de los cuadernos". "El 17 de enero, Eduardo Váldes, operador de Cristina, llama a Schiavi a la cárcel y le dice se viene el operativo puff puff contra Stornelli y Bonadio y le habla de esta maniobra. El 1 de febrero, 24 horas después que este empresario agropecuario hace la denuncia en Dolores, Baratta habla con su operador judicial y le dice qué pasa que no se mueve la denuncia en Dolores y manda la denuncia a operadores y jueces y dice que tiene preparado todo para irse de viaje a Italia. Eso más la coordinación que hay, las denuncias se anuncian primero por televisión y después de presentan en el Juzgado de Dolores".