Dante Sica: "Bajar la pobreza es una tarea muy dura y a largo plazo"

-"Las medidas tomadas no hicieron crecer la pobreza, estamos en los mismos niveles que teníamos cuando asumimos y seguimos midiendo la pobreza por ingreso; estamos viendo el impacto de la crisis del año pasado, tomamos las medidas correctivas que están empezando a estabilizar la macroeconomía y generando las condiciones para una recuperación más sólida y estable. Debemos recuperar los indices de bienestar, es una tarea de largo plazo y tenemos que tener una política estable, transparente, previsibilidad".



Luis Novaresio, conductor: "Si siguen las mismas políticas por qué ahora va a bajar la pobreza. Ismael Bermudez sostiene que la pobreza cuando asumieron estaba en 29 por ciento".



Dante Sica, Ministro de la Produc ción: "Cuando asumimos teníamos un nivel de pobreza muy similar al que tenemos ahora; el gobierno anterior no medía la pobreza en base a que decía que con eso estigmatizaba a los pobres, por eso nosotros resaltamos haber recuperado la credibilidad de las estadísticas oficiales".



-"Durante los dos primeros años, con el programa de baja de déficit fiscal con financiamiento, habíamos logrado bajar la pobreza casi a 25 por ciento, después tuvimos una caída internacional, ajuste del sector privado".



- "Nosotros le damos consistencia a la Macro. Todos los países que han logrado estabilizar su economía han atravesado varios períodos y al principio han pasado momentos duros; esto no es una tarea fácil o que se pueda hacer en poco tiempo"



-"Todavía no podemos saber la inflación del año, estos meses te nemos reacomodamiento de precios regulados. Además estamos eliminando el déficit fiscal. Argentina es un país con una estructura mental inflacionaria".



Luis Novaresio, conductor: "No es de estructura mental, la política económica generó un 47 por ciento de inflación. Me parece que el Estado debe intervenir además de describir que hay inflación".



Dante Sica, Ministro de la Producción: "Eso es subestimar lo que hacemos, yo me ocupo todos los días del trabajo en mi ministerio. La estructura económica está inflacionaria. Nosotros estamos trabajando y la inflación será menor a 30 por ciento"



Luis Novaresio, conductor: "Por que les voy a creer si están haciendo lo mismo".



Dante Sica, Ministro de la Producción: "Tenes que mirar que no hacemos mismo, tenes que mirar el impacto externo y como nosotros adaptamos los procesos internos. Yo creo que hubo una perdida de desconfianza pero lo vamos a recuperar y estamos convencidos que estamos en el camino correcto para recuperar la economía"



- Sobre el control de precios: "La historia económica mostró que el control de precios no es efectivo, estamos mejorando los esquemas de competitividad"



- "Las paritarias comenzaron en marzo, y si nos solicitan acompañamos. La mayoría toma el indice de inflación".



-"El tipo de cambio es flotante, el Banco Central tiene herramientas, creo que estamos en un tipo de cambio que favorece a la exportación".