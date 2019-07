Dante Sica contra APLA: "Cada acción que hacen perjudican a la empresa que dicen defender"

Dante Sica.mp3







Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre la posibilidad de un aumento en el sueldo mínimo y su visión del conflicto con APLA.





"No es cierto, el Consejo Mínimo vital y móvil se reúne todos los años, son empresarios, sindicatos y gobierno. Convocamos en agosto, pero dejamos pasar las Paso"



-"El Gobierno no propone subir el sueldo mínimo. El número no lo fija el Gobierno, los empresarios y el sindicalismo deben ponerse de acuerdo"



-"En el tema de Aerolíneas Argentinas tenemos la opinión del Gobierno, venimos enfrentando a un conjunto de trabajadores que cree que la empresa le pertenece a ellos, no defienden sus intereses gremiales, sino que quieren intervenir en la política aero-comercial y están en contra de nuestra política que hizo crecer la empresa"



-"Cada acción que hacen perjudican a la empresa que dicen defender. Hay más de un 80 por ciento más de personas que viajan, hay más aerolíneas, mejoramos aeropuertos, la inter-conectividad. Parece que quieren dañar la empresa"



- Sobre el Ahora 12- subsidio a los autos 0km: "Hubo un crecimiento en las ventas, mucha indumentaria y calzado, también tenemos mejoras en moto. Fue bueno"



- Sobre las Pymes: "Cayó mal el tema de pindonga y cuchuflito, Havanna hace 40 años era una marca regional, luego creció y es una marca que se exporta. SanCor y la Serenísima eras las únicas marcas de leche, y ahora tenemos muchas más marcas, no es bueno tratar despectivamente a las segundas marcas, afecta el trabajo de empresarios en el exterior. No se de que habla la ex presidente diciendo leche que no es leche"