Dante Sica: "Los empresarios deben confiar en el Gobierno"

Dante Sica.mp3







Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre el conflicto gremial en San Fernando y afirmó que lo gobiernos anteriores avalaban estas prácticas.





Repasá las frases de la nota





- Enfrentamiento gremial: "Es el país que no queremos, lo que vimos ayer son prácticas mafiosas que muchos sindicatos siguen utilizando para establecer lo que ellos llaman el encuadre, que es ganar más afiliados. Lo hacen en forma mafiosa y prepoteando, y podrían haber generado una muerte".



-"Repudiamos estas prácticas, que son lo mismo que Sergio Palazzo diciendo que van a ir por los trabajadores de las fintech de Mercado Libre".



-"Se acostumbraron durante mucho tiempo a que los temas no se resolvían mediante la legalidad sino a través del músculo y la pelea en la calle, nosotros estamos poniendo coto a eso, porque la sociedad no lo quiere".



-"Durante muchos años los gobiernos anteriores promovieron estas prácticas. Las personas que más denunciaron presión de los sindicalistas son las mujeres, en Latam contra Pablo Biró. Los empresarios deben confiar en el Gobierno, no queremos ir contra los trabajadores, pero tampoco avalar practicas mafiosas"



-"La pelea es por quién se queda con la plata sindical. Pareciera que agitan más en campaña electoral, en los gremios que hay problemas son los asociados al kirchnerismo"



-"Si uno piensa que el kirchnerismo quiso llevar adelante el acuerdo de la Unión Europea, si fueran inteligentes deberían seguir adelante con el acuerdo"



-"Estoy en una conferencia de prensa del BID."