"Daré la información que el chofer me acercó al juez"

Repasá las frases más importantes de la nota:





"Un amigo conocía al chofer de José María Olazagasti, este señor no tiene más de lo que vio y a quién llevó. Esta persona como no aceptó un regalo, un malentín que tenía dinero, por parte de Olazagasti fue echado."



-"Yo voy a ir a Comodoro Py, daré la información que el chofer me acercó, muchos comentarios, traslado de valijas"