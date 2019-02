Darío Lopérfido: "Larreta es un dirigente populista"

Darío Lopérfido.mp3







Darío Lopérfido, ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y ex Director del Teatro Colón, habló en Feinmann 910 y afirmó que "No sé si voy a ser candidato a jefe de gobierno, lo estoy pensando. Es curioso lo que pasó, me empezó a llamar gente preguntándome si podrían empezar a instalar algunos temas diciendo que me estaban proponiendo a mí ser candidato a jefe de gobierno por la agrupación de Mejor ar, dentro de Cambiemos."





"Todo el mundo lo dice por lo bajo. Yo no creo que en la opinión pública haya que decir cosas por lo bajo. Había miedo al enfrentamiento con una serie de fanáticos que no conocían la historia de los setenta. No hay ninguna posibilidad de razonar con un fanático. La gente del campo democrático es asustadiza", agregó.



Acerca de su visión de la política luego de su salida del Gobierno de la Ciudad, dijo que "Con Larreta tenemos miradas muy distintas sobre todo, Larreta es un dirigente populista, como si fuera peronista de provincia, que cree en el aparato y en ganar elecciones con aparato, que cree que no hay que enfrentar a las mafias"





Además, dijo que "Yo pienso que la gente paga muchos impuestos, que el Estado es muy grande, y que las prioridades son tres o cuatro en la ciudad. La seguridad es un problemón y ahí se falló mucho, no se prestigió a la policía luego de unificar el accionar de dos fuerzas, y eso es un problema para los vecinos. En los hospitales no se ha incorporado tecnología, se cerraron comisarías. A él le gusta hacer otras cosas que a mí me parece que es derrochar plata. Hay que tratar de cobrar menos impuestos y derrochar menos la plata"



Sobre su idea de sacar la iconografía fascista de Evita en un edificio público, afirmó que "Es un tipo de imagen muy propia de los regímenes autoritarios, muy de moda en las décadas del 30 y 40, en Italia de Mussolini, lo que hacía el arquitecto de Hitler, las figuras de Stalin. Es un a cosa autoritaria que ya no existe más en el mundo. Usan un edificio público para mostrar una figura partidaria."



