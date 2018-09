"De ninguna manera la Provincia de Buenos Aires está recomendando mandar a la casa a los detenidos"

- Sobre la crisis en las cárceles bonaerenses: "De ninguna manera el Gobierno de la provincia de Buenos Aires está recomendando mandar a la casa a los detenidos, sino sería prisiones domiciliarias."



-"Cuando la Justicia tiene que intervenir en el tema de la superpoblación nos pide informaciones de los detenidos, en ese marco, se acercó que tenemos 300 extranjeros que podemos devolver a su país. El trabajo lo hacemos junto con Migraciones."



-"Tenemos un 2 por ciento que está en condiciones, según el Código Penal, de tener prisión domiciliaria. El servicio penitenciario tiene un centro de control que es un ejemplo."



- Sobre el Tigre Acosta- podría tener prisión domiciliaria?: "Nosotros no recomendaríamos que vaya a prisión domiciliaria, sólo le dimos información a la Justicia."



-"Esto sería objetivo, después hay que ver otras cuestiones. Los jueces lo determinan, no nosotros, ni el Gobierno nacional, ni el servicio penitenciario."



-"Tenemos 70 mil detenidos en todo el país. Este año tendremos 5 mil presos más"



-"No hay recomendación de la Gobernadora María Eugenia Vidal de liberar presos."