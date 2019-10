Debate 2019. "Macri mintió en 2015 y la gente tomó nota de eso"

N89917017.mp3



El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, acompañó a Alberto Fernández en el debate y expresó sus sensaciones en Feinmann 910





Su opinión sobre el desempeño del candidato del Frente de Todos: "Ayer acompañé a Alberto Fernández y vi que no fue a especular. Dijo lo que quería decir"





¿Fue un debate exitoso? "Estas cosas se pueden hacer más atractivas, pero es el primer debate y el domingo que viene se va a poder completar"





Sobre las declaraciones de Mauricio Macri: "Yo no vi que canchereó, los gestos del 'dedito' muestran que él quiere acentuar algunas cuestiones. No lo veo como autoritario. Lo importante es la gente que mintió, porque lo que prometieron hace 4 años no lo cumplieron"