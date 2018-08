-"Debería impulsarse el desafuero de forma inmediata a Cristina Fernandez porque ademas de no ir presa no se puede allanar el domicilio. La información que tenemos es que el dinero llegaba a Juncal."



-"El departamento fue alquilado por Lázaro Baez cuando Cristina Fernandez era presidente, pero no era ocupado"



-"El kirchnerismo nos da temas para sorprendernos todos los días. El enriquecimiento está, sólo faltaba este nexo, la asociación ilícita."

Silvia Martinez.mp3