Democracia. "Yo tengo una visión horizontal: lo que no es institucional, es malo"

El diputado nacional Waldo Wolff dialogó con Eduardo Feinmann sobre la situación de Bolivia y destacó la libertad que tienen los funcionarios en su espacio político.





Justificó su opinión: "Ellos llaman golpe de estado a que un militar haya recomendado a Evo Morales dejar su cargo. El mentir con los votos y el tratar de perpetuarse en el poder forma parte de una alteración institucional. Esto, como lo de Venezuela, es un falso socialismo. Porque no son socialistas, son dictadores. Yo tengo una visión horizontal: lo que es institucional, es bueno. Lo que no es institucional, es malo. No importa si es de izquierda o de derecha"





Sobre la heterogeneidad de voces: "En nuestro espacio hay total libertad, por eso van a encontrar diferentes opiniones, como pasó con la ley del aborto, por ejemplo. Daniel Lipovetsky puede decir lo que quiera, en nuestro espacio hay total libertad. Es amigo mío, y es una persona valiosa. No comparto sus últimas declaraciones por el tiempo y la forma en que las hizo. Pero tampoco creo que Lipovetzky se vaya al Frente de Todos, él defiende la libertad”