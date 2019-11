Desafuero de Alperovich. "No es fácil, pero vamos a dar batalla"

SILVIA ELIAS DE PEREZ.mp3



La senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez (UCR), conversó con Eduardo Feinmann sobre la posibilidad de desafuero de José Alperovich.





Sobre el caso Alperovich: "Hasta acá hemos protegido a la víctima. La joven denunciante trabaja hace varios años en el Senado, por eso ya la estamos protegiendo. Leí la carta, pero no es tan sencillo. Vamos a dar la batalla tratando de que no entre la política partidaria. Te garantizo que no vamos a parar hasta que esto llegue al final".





Por último, Feinmann le dijo: "Junten los 2/3 y échenlo, sáquenle los fueros. Es muy sencillo", y Silvia Elías de Pérez le respondió: "Hay pasos que debemos hacer. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Nadie lo ha denunciado más que yo".