-"Me va mal como a todos, ayer se cumplieron 21 años de la muerte de Santiago. Es terrible lo que le pasa a Lourdes, los funcionarios no sirven para nada, basta de decir vamos a hacer, hagan algo."



- "No hay políticas respecto a la seguridad, y esto arrancó hace más de treinta años, cuando empezó la democracia". Este no es un país viable sin seguridad; la seguridad hace a que podamos vivir en sociedad".



-"Desde que murió Santiago la situación empeoró, yo fui diputada y saqué la sumatoria de pena y los jueces dicen que es inconstitucional dar cincuenta años de cárcel; pero que vengan al cementerio, a ver si es mucho tiempo."



-"Si es un policía no le importa a nadie."



- Una docente dijo que estaba contenta que era una policía: "Es terrible que tenga esas ideas de mierda. Le dijeron al marido de Lourdes que se haga hombrecito, seguramente lo pasen a disponibilidad."



-"Yo hago lo que no hace el Estado, pronto salgo con una ONG sobre los peligros que corren los chicos cuando salen a bailar."

