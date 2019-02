"Desplazar al sector privado por el sector público es lo que nos llevó a esta situación"

Daniel Funes de Rioja.mp3







"La estamos pasando mal. En su momento el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, decía que en la industria hay diversidades. La contracción del consumo es muy fuerte, y la utilización de la capacidad instalada es como máximo del 60%, con 40% de capacidad ociosa. Es una realidad contractiva que en algunos sectores esperamos que haya tomado fondo pero no se puede decir en término general" Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, habló en Feinmann 910 y dijo que





Sobre cuándo estima que la economía dejará de destruir puestos de trabajo y el salario le ganará a la inflación, dijo que "Este año, en lo que hace a salarios vs. inflación, estará más equilibrado. Esperemos que la previsión de no más del 2% mensual funcione. Desde el punto de vista del empleo, además de la contracción hay que mirar el fenómeno de la tecnología y la industria 4.0.





"Argentina se ha reconvertido y debe modernizar ciertas tecnologías que implican sustitución de mano de obra. Hay que vincular educación y empleo para preparar a los jóvenes para los nuevos empleos, y saber que el proceso de transformación tecnológica es virtuoso. Hay que generar más empresas para generar más empleos, y no pretender que las empresas retengan artificialmente el empleo improductivo", dijo.



Acerca de la necesidad de la reforma laboral, impositiva y previsional, afirmó que "No hay ningún sistema jubilatorio en el mundo que no esté bajo escrutinio por la relación entre la población activa y pasiva, que ha cambiado por la expectativa de vida. Así como han repartido empleo público, han repartido jubilaciones. Es injusto para el que aportó treinta años, y 6M de empleados en blanco soportan un aparato del Estado mucho más grande. Eso se banca con el bolsillo de todos los que pagan impuestos"



"En materia de trabajo, se necesita una nueva visión. No se puede mirar con ojos de la segunda revolución industrial porque ya estamos en la cuarta. La semana que viene vamos a Japón, a la cumbre empresarial del G20, y ya se habla de la sociedad 5.0. Los cambios vienen a mucha velocidad.", agregó.