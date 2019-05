Detuvieron a Juan Jesús Fernández en Concepción del Uruguay

-"Estoy contenta por la labor de la policía de Entre Ríos que con las fuerzas nacionales se había puesto en alerta para detener a los agresores de Yadón y Olivares".



-"Yo me enteré hoy y me comuniqué con Patricia Bulrrich. Nosotros tenemos tres pasos internacionales, la pista que venían siguiendo la ministra y las fuerzas eran los tres cruces internacionales; la detención se hizo en Concepción del Uruguay, que está muy cerca del cruce internacional, y todo hace suponer que querían cruzar".



- "Fueron identificados y la policía se dio cuenta inmediatamente que era Juan Jesús Fernández, la Policía de Entre Ríos lo reconoció por la cara, el los tenían las alertas nacionales de las fotos. Luego pidieron el DNI".



-"Yo iré a una reunión con Patricia Bullrich hoy. Los detenidos están acá. El Jefe de la Federal ya sabe, la policía de Entre Ríos se comunicó y los detenidos están a su disposición"



-"Contra el delito trabajamos todos juntos, no tiene que ver el color político"



-"Felicitamos a la policía de Entre Ríos".