Diego Bossio: "Que el ajuste vaya en línea a los aumentos salariales"

"Es triste, se iba a debatir algo que la sociedad reclama como las tarifas. Hay algunos proyectos inviables como el congelamiento, y nosotros teníamos un proyecto con el Frente Renovador, que también presentó Pichetto en el Senado, que el ajuste vaya en línea a los aumentos salariales. El otro aspecto es que se reduzcan algunos impuestos hasta que se acomoden las tarifas. El aporte lo haríamos todos."-"Queríamos discutir eso, creíamos que iba a ser posible porque los radicales y Elisa Carrió querían que se debatan . Se acuerda que hace dos años la Corte Suprema dijo que sean racionales los aumentos."-"El oficialismo comete un error en no discutir este tema, son discusiones que tienen que ver con la vida cotidiana, hay gente que no puede pagar, las Pymes, los comercios."-"Nadie dice que no haya ajustes, un negocio debe pagar 54 mil pesos de luz, no son magos. Están ahogando la economía"- Criticas de Marcos Peña: "Marcos Peña lo sabe bien, nosotros somos coherentes y responsables, hemos dado debate, no queremos voltear al Gobierno. Nosotros necesitamos que las Pymes puedan ser sustentables, que las familias lleguen a fin de mes."-"El año pasado vino el Ministro de Economía y nos dijo que la inflación sería del 8 por ciento, aprobamos el presupuesto, al día siguiente fue del 15, usted cree que la inflación será esa?, cuando hubo un aumento de tarifas. El propio Gobierno no cree en esa pauta, yo se lo dije a Federico Sturzenegger"-"Todos los aspectos de la dirigencia política deben unirse para parar la inflación. Nadie nos puede acusar, ya lo dijo Urtubey, el sector de Sergio Massa, que nosotros queremos el fracaso del Gobierno"-"El tema de tarifas es un tema de la gente."