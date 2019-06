Diego Bossio: "Vamos a insistir con las PASO contra la fórmula Fernández-Fernández"

-"Hoy es un día clave porque hoy se constituyen alianzas electorales (se entrecorta la comunicación), ayer el Partido justicialista se presentó en las oficinas del Frente Renovador y pautamos 11 puntos que son fundamentales para el futuro de la Argentina. Lo primero que tenemos que hacer es construir una Coalición"



-"Nosotros estamos convencidos que el Gobierno de Mauricio Macri fracasó, que el 70 por ciento de los argentinos están frustrados, tenemos altos niveles de inflación; y frente a eso construir un nuevo Gobierno, con una mayoría que le gane a Macri".



-"Primero debemos discutir el para qué, qué queremos en materia democrática, social, medio ambiente. Argentina tiene una crisis muy grave, un Parlamento parado, sin iniciativa".



-"Nosotros vamos a insistir con las Paso, además permite dirimir los liderazgos, Sergio Massa está dispuesto a dar el debate"



-"Yo respeto a Miguel Ángel Pichetto, pero no comparto la decisión de ir con Mauricio Macri. Nosotros creemos que el Gobierno de Macri no fue bueno, nosotros creemos que el modelo debe ser productivo, no la timba financiera, hoy somos el principal deudor del Fondo"



-"No esperaba la decisión de Pichetto, nos sorprendió".