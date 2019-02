Diego Cabot: "Cristina, si no fuese por la política, estaría presa"

Diego Cabot.mp3





El periodista Diego Cabot habló en Feinann 910 y dijo que "Más allá de que se fije o no se fije, me parece que los argentinos deberíamos reclamar a los ex presidentes otro tipo de respuestas que no sean chicanas o menudencias"

Además, dijo que "Argentina requiere otro tipo de explicaciones de lo que pasó y pasa, y lo mismo le debemos exigir a Mauricio Macri cuando no sea presidente. A mí no me gustaría que un ex presidente como ella quede condenada presa, pero hoy si no fuera por la política estaría presa. "

Sobre la liberad de Cristina, afirmó que "Está en libertad por los fueros que tiene. Ella tuvo el control durante ocho años más el tiempo en que convivió con Néstor Kirchner. Muchas veces atacaron con mucha razón a ciertos empresarios ahora involucrados en la causa. Lo que no dijo nunca es que eran socios, pero tenía razón con algunos empresarios que hacían negocios con el Estado"

"Estaría bueno que dé otro tipo de explicaciones, que cuente cómo era si ella no tuvo nada que ver. Muchos de los defensores que andan por los medios intentan salvarla como sea, y ahí vale todo, pero todos no somos iguales. Defenderse es otra cosa, es argumentar, decir por qué las coas no son como dicen los fiscales, jueces o periodistas. Acá no hay defensa, hay actos de salvación", finalizó.