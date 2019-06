Diego Cabot: "Esta resolución federaliza la sospecha de que son todos coimeros"

- Sobre el video del Papa mandado por Cristina Fernández: "Cristina tiene la característica de creerse siempre el centro del universo, hay que tomarlo así. Ella tiene a su lado gente muy cobarde"



- Nuevo procesamiento de Claudio Bonadio: "Si bien el procesamiento es una ampliación al de Cristina Fernández, hablan de empresarios, está Roggio,Juan Chediack, Cartellone, Calcaterra. Menciona a las empresas más grandes de la Argentina. Esta resolución federaliza que son todos coimeros. Green es la constructora que más está con Horacio Rodriguez Larreta, tiene a cargo del viaducto San Martín. Es el 90 por ciento de la patria contratista. Esto es producto del arrepentimiento de Wagner"



-"Uberti es clave en la otra resolución que habla de cómo las empresas de las concesiones viales del interior de país recaudaban, Uberti dice que en los accesos a Buenos Aires no recaudaba, ahí está Autopista del Sol, donde están los Macri".



-"Las coimas venían antes de Néstor Kirchner. Franco Macri no está tan metido porque Centeno era chofer ahora, es una cuestión temporal".



-"Franco Macri está en varias causas, como Néstor Kirchner, pero murieron".



-"José López fue muy importante también, los arrepentimientos confirmaron la primera parte de la prueba, por eso se llamaron a los empresarios. Este Gobierno no es un gran denunciante, estos casos se supieron por el Periodismo, pero lo que sí hace el Gobierno es contestar los oficios pedidos a Vialidad, Economía"



-"La gente está mirando mucho l a ideología de los periodistas y yo trato siempre de destacar los hechos, eso dejó el Gobierno de Cristina Fernández. Los populismos mantienen la inercia mucho tiempo"