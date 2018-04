Diego Pirota: "Habría que ver por qué se da la falla humana, si por error o la falta de tecnología"

-"En la causa tenemos muchas certezas, las corroboramos con el expediente, otras hipótesis que estamos trabajando para ver el tema de los dos profesionales que estuvieron en la intervención del cuerpo de Debora"



-"Hay médicos, cirujanos, terapistas, que estuvieron en el quirófano en el momento, necesitamos saber qué hicieron los que llegaron en la crisis, además de los médicos que atendieron antes a Debora, para saber cómo llegó."



-"Debora se había realizado estudios ya en la Clínica. Era su lugar de cabecera, conocía al director de la Trinidad."



-"La historia Clínica no se refiere, para la causa eso no está. Galeno no puso nada de eso en la causa. En la autopsia tampoco sale hepatitis. Por otro lado, Debora no se muere por hepatitis sino por la manera que hicieron el estudio los profesionales."



-"Ese día la Trinidad le dice a la familia que no sabe qué pasó, luego habla de hepatitis, si ellos hubieran dicho la verdad en ese momento sería diferente. Yo digo que garantía te da hacerte un estudio en ese lugar? Ellos saben qué pasó, si dan una explicación al momento se puede hacer algo más efectivo"



-"La tecnología que tiene la Trinidad entiendo que es la mejor, lo que pasa que no la aplicaron a Debora, porque lo que nos dieron dicta de ser la mejor tecnología. O no la quieren dar porque tiene una prueba."



-"Habría que ver por qué se da la falla humana, si por error o la falta de tecnología. No tenemos dudas que se equivocaron."

