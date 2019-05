Diego Santilli: "Es probable que mañana haya militantes kirchneristas"

Diego Santilli.mp3







- Sobre las taser: "En la Ciudad de Buenos Aires hubo un proceso de capacitación en febrero y se llamó a licitación para adquisición de las armas eléctricas; cuando se adjudique y el protocolo se ponga en marcha vamos a comenzar a utilizarlas".



-"Escucho la polémica que hay respecto al tema y quiero decir algo: el año pasado un policía nuestro se enfrentó a una persona con un cuchillo, que no se detenía, pese a que la policía le daba la voz de alto, hubo que sacar el arma y dispararle en una pierna. La Taser sirve para esto: para reducir a un delincuente que viene con un cuchillo en una situación complicada donde puede lastimar a un tercero o al policía... nosotros debemos protegerlos. Este arma reduce al delincuente para poder detenerlo".



-"No es una picana eléctrica. El policía después sino puede tener exceso en la legítima defensa y estas cuestiones que después se discuten; esto es importante para cuidar al policía, a los terceros, pero también al delincuente".



-"Hace menos de dos semanas que funciona el reconocimiento fácil 114 delincuentes pusimos a disposición de la justicia".



- Presentación del libro de Cristina Fernández: "Mañana habrá un operativo fuera de la Feria del Libro, se pondrán pantallas afuera por si viene mucha gente. Av Sarmiento no estará cortada, habrá control de transito de la Ciudad".



-"Es probable que haya militantes en la zona".



-"Yo no organizó la Feria del Libro, el domingo estuve en la presentación de Martín Lousteau y no era por invitación".



-"Mi cabeza está puesta en la Ciudad y la seguridad, en junio nos sentaremos para definir las candidaturas"