Diego Santilli: "La elección de octubre del año pasado consolidó el cambio"

-"Es importante que haya igualdad, el rol de la mujer es importante en todos lados, trabajo, familia."

-"Beatriz Sarlo es una intelectual interesante, es critica, pero constructiva. El que piensa diferente no es un enemigo."



-"Yo no estoy a favor de la despenalización del aborto, estoy escuchando a todos, ves historias y es muy importante que se abra el dialogo."



- Es una cortina de humor el tema del aborto: "No, es algo que ya se venía discutiendo, había una marcha, proyectos y Mauricio Macri fijo su visión, no juzga al otro y abre el debate."



-"La elección de octubre del año pasado consolidó el cambio, que no tiene que ver con un Gobierno, o una persona, sino que Argentina queremos. Primero la verdad, duele y a veces no es favorable. La inflación que baja, pero no es la que queremos, no podemo s eliminar el Indec. Se busca la Argentina de todos, no de uno."



- "Los hospitales públicos de la Ciudad tienen un protocolo de aborto permitido por el fallo de la Corte. La Ministra de Salud debe tener las estadísticas de los que se hacen"



-"En la Ciudad tenes 45 centros de salud con historia clínica única. Este año vamos a los Hospitales porque terminamos la fibra óptica."



-"María Eugenia Vidal está haciendo un gran trabajo en salud, está poniendo el Same"



- Aumento de la presión impositiva- ABL: "El ABL subió un 20 por ciento, nosotros estamos orgullosos de la herencia que nos dejó Mauricio Macri, pero cambiar las cosas necesitas presupuesto. La Ciudad garantiza la educación para los chicos de 4 años, y vamos por los tres años. El año que viene los trenes entran aéreo en l a Ciudad, no hay más barreras. Todo esto lo podemos hacer porque el Gobierno nacional quiere que las cosas cambien."









