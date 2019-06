Diego Santilli: "Me debo un café con Larreta para definir si lo acompaño o no en la fórmula"

-"Nosotros estamos abriendo un nuevo centro de monitoreo, lo que buscamos es poner ahí todas las cámaras de la Ciudad, subtes, calles, más la de los colectivos. Hay 7300 cámaras de vigilancia en la Ciudad de Buenos Aires".



-"El delito de acoso de las mujeres con estas cámaras se soluciona, la idea es llegar antes de los delitos o detenerlos cuando se cometen"



-"A 47 días de funcionamiento del reconocimiento facial 744 prófugos capturamos, ayer fue un asesino, violador y narcotraficante. Lo que queremos es dar más seguridad. Tenemos 18 mil policías en la calle"



-"Ayer estuve trabajando con Horacio Rodríguez Larreta y la semana que viene nos sentaremos para definir nuestra candidat ura. Nuestro objetivo es constituir Cambiemos en la Ciudad. Para nosotros Martín Lousteau es radical, entonces queremos unir a los radicales"



-"Para mí nuestro escenario no se modifica con Sergio Massa en la formula kirchnerista, la rivalidad es pasado- futuro. Nosotros estamos bien posesionados para avanzar en el país".



-"No me preocupa Matías Lammens, nosotros debemos fortalecer nuestro equipo y atender la Ciudad, si seguimos 12 años gobernando la Ciudad es por la gestión"



-"El vice de Mauricio Macri será una decisión de él, debe sentirse cómodo para trabajar con él. Mauricio tuvo una gestión muy buena en la Ciudad"