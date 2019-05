Diego Santilli: "No altera nuestra visión la fórmula Fernánez-Fernánez. Es lo mismo para nosotros"

Diego Santilli.mp3







Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad a cargo de la seguridad, habló con Eduardo Feinmann y se refirió al furcio que tuvo hablando de la candidatura de Macri.





" Estamos contentos es una obra muy importante. Juan B Justo tendrá los trenes por arriba, con una nueva estación de Metrobus. Ahora la zona se incluyó".



-"Es indignante el video de la persona que prende fuego a dos indigentes; el hecho sucedió la semana pasada y las personas tienen el alta. No sabemos qué día sucedió porque lo conocimos por las redes sociales".



-"Lo que estamos monitoreando es una camioneta que vemos que sale del lugar, no tenemos claro quiénes son las personas, pero utilizaremos el sistema de cámaras de la Ciudad de Buenos Aires para aclarar lo sucedido. Hay que saber que en la Ciudad no hay espacio para la impunidad, que todo lo tenemos registrado y que tarde o temprano los terminamos agarrando".



-"Al día de ayer se reconocieron 296 personas por reconocimiento facial"



- "La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández no alteró nuestra visión. Nuestra cabeza está en nuestro trabajo".



- "Mi candidato es Mauricio Macri y siempre lo fue... pero estoy tan mimetizado con los tres que se me traba la lengua, en referencia a su confusión con María Eugenia Vidal".



-"A todos nos sorprendió la Formula Fernández- Fernández pero no cambia nada".