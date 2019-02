Diego Santilli: "No hubo brutal represión, garantizamos el derecho a manifestar y circular"

Diego Santilli.mp3







Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno del la Ciudad de Buenos Aires y a cargo de la Seguridad, habló en Feinmann 910 y dijo que "Un grupo de trabajadores de Coca-Cola bloquearon Corrientes y Callao. Nosotros dialogamos como lo hacemos todos los días para decirle que transitar es un derecho constitucional como manifestarse, y que debían liberar dos carriles. Hubo una discusión, la policía liberó dos carriles, y continuó la marcha. Hay que hacer respetar los derechos constitucionales"



Sobre la violenta represión que atribuyen algunos medios, dijo que "Si no hubiéramos liberado los carriles, el titular sería "la policía no hizo nada". Cuando hacemos porque hacemos, y cuando no hacemos porque no hac emos. No hubo ninguna violenta represión, hubo diálogo para explicarles que deben liberar los carriles. Los que manifiestan deben saber que ellos pueden hacerlo, pero que deben respetar el derecho a circular.





"Si nosotros no logramos cumplir ese orden, el titular es que la ciudad está bloqueada y no se puede ir a trabajar. La inmensa mayoría de los argentinos nos pide que se hagan respetar todos los derechos.", agregó.



Además, sobre las denuncias de palazos y gas pimienta, afirmó que "Siempre es el mismo debate, que bloquean todo, que van los medios, que la policía libera dos carriles, se genera mucha repercusión mediática. Nuestra tarea es la del orden público, hacer respetar los dos derechos, manifestarse y circular. Ninguna acción es deseada, lo deseado sería que todos nos respetemos"





Finalmente, acerca de la gran cantidad de manifestaciones a diario que hay desde febrero, dijo que "La inmensa mayoría de los sucesos que ocurren en la ciudad no tienen que ver con la ciudad. Hay reclamos que podrían suceder en otros lugares pero no pasan. Acá están los principales medios y ocurren acá."