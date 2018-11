"Dominguez le debería dar el título a Boca Juniors para que sea una sanción ejemplar"

José Luis Chilavert, ex arquero de Velez y de la Selección de Paraguay, habló con en Feinmann 910 y dijo que "Lo ocurrido en River Plate es un problema en toda Latinoamérica, es una cuestión de educación. Cualquier persona con educación no hace esto, son todos delincuentes. Lo grave es que Dominguez e Infantino entren al vestuario de Boca Juniors para apretar a los jugadores."



Además, dijo que "Yo hace mucho que sé que Dominguez es inadmisible que sea presidente de Conmebol, es un personaje nefasto. Está avalado por Infantino"



Sobre la apretada de Infantino, dijo que "Si el Presidente de FIFA entra con Dominguez y quieren que los jugadores jueguen... Dominguez dijo una cosa, luego otra. Los médicos se prestaron a decir que los jugadores de Boca podían jugar."





Acerca ue de lo que hace el público para asistir a la cancha, dijo que "La gente hace un esfuerzo terrible para ir a la cancha y los manosean, pero tenemos que luchar entre todos para sacar la violencia del fútbol. Esto es lo que pasa en la sociedad, nos matan gente en la calle todos los días. Diego Maradona critica a Mauricio Macri pero no a Maduro"





"Hay que ejecutar las leyes, no se puede vivir.", agregó.



Finalmente, criticó al Presidente de la CONMEBOL afirmando que "Dominguez no tiene la autoridad para definir la situación. Para mí se debería dar el titulo a Boca Juniors, para aprender, por otro lado, aún no sabemos que consumieron los jugadores de River Plate en la primera fase. Todo lo que toca Dominguez está mal hecho, e Infantino lo tiene como director de cuentas y en Paraguay no puede firmar un cheque."