Editorial de Eduardo Feinmann

Hablando de Alberto Fernández, ayer fue muy dura la reacción de Pichetto que estuvo conmigo en el noticiero de A24. Dijo: "quieren (Cristina y Alberto) que se prenda fuego todo". (AUDIO PICHETTO). Ayer también dijo que Alberto Fernández en realidad no quiere que lleguen los 5400 millones de dólares del FMI. Patricia Bullrich también estuvo en el noticiero de A24 y dijo algo de Alberto y Cristina. (AUDIO BULLRICH). "El mejor" para mí lo dice con respecto a Cristina, que está en Cuba visitando a su hija Florencia.

Comentan que Cristina está enfurecida por dos o tres cuestiones: cuando vio la gente en la marcha del sábado en distintas ciudades del país, se puso como loca. La otra situación es la resolución del tribunal oral federal de seguir adelante con el juicio oral y público de la obra pública. Eso la sacó de quicio. Creyó que con el resultado de las PASO iba a poder manejar todas las causas y se dio cuenta de que no era así porque el juicio sigue adelante. Eso la desquició. Y la última tiene que ver con una interna dentro del Frente de Todos, porque Alberto Fernández y Massa, que son los moderados en el espacio y tienen un discurso moderado y no incendiario. Eso la enfurece a la señora y a los impresentables de siempre. Todas estas situaciones hicieron que, desde Cuba, Cristina mande mensajes a Alberto diciéndole que acelere con todo.

Y llegamos a esta situación que vivimos ayer y que podemos vivir hoy. No se dan cuenta, no les importa nada. Porque en el medio de las chicanas estamos nosotros, está la gente. Los empresarios están perdiendo parte de su capital, que después terminan perdiendo los trabajadores. Lo del riesgo país es falta de confianza en el país, no me importa si se confía en Macri o en Alberto, me tiene sin cuidado. Me preocupa que no se confíe en el país, porque en el país estamos todos.

Ahora se está jodiendo con esta idea de adelantar las elecciones, del vacío de poder. ayer Asís dijo en entrevista con Novaresio que deberían adelantar las elecciones. Insisten con esto.. ¿para qué? ¿Cuánto ganás? ¿10 días? Según la constitución, la fecha de elección tiene que estar dentro de los 60 días contando desde el momento del traspaso del poder, que siempre se hace el 10 de diciembre. O sea, sería el 10 de octubre, que cae jueves. Deberían hacerla el domingo 13. ¿Qué te cambia hacerla el 13? Pero insisten... lo que pasa es que hay un grupo que no quiere que este gobierno termine en tiempo y forma.

La verdad a mí esas cosas me dan bronca, y me va a dar tanta bronca cuando quieran hacer lo mismo con Alberto, así como lo hacían con Cristina. Y miren que yo no me la banco ni un poquito a Cristina, ni un poquito. Yo defiendo la institución presidencial. Este país no resiste situaciones como la de Alfonsín, la de De la Rua... porque hay sangre, porque no son buenas estas situaciones. Jorge Asís ayer con Novaresio dijo esto: (AUDIO ASÍS)