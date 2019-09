Editorial de Eduardo Feinmann

¿Qué dice el documento que le entregó Baradel a Alberto Fernández? Se reunió en sus oficinas junto a la señora Sonia Alesso, profesora de un colegio privado (es rarísimo), y el señor Lopez, de la provincia de Buenos Aires. ¡Presentaron un proyecto educativo! Es como si Barreda presente un proyecto para terminar con la violencia de género, o como si el Gordo Valor presente uno para terminar con la delincuencia en Argentina. Este señor, Roberto Baradel, que para mí es José Paro Docente, es el que promueve siempre y ante cualquier situación, que los chicos no vayan a clase. Tiene a nuestros chicos de rehenes. Siempre tiene una excusa a mano. Ahora, desgraciadamente, dos docentes se mataron en un accidente de tránsito. Nos conmueve a todos, es lamentable, pero no es para hacer un paro docente nacional. Me parece a mí, qué sé yo... ¡Los chicos tienen que ir a clases y no faltar! Porque el chico de la educación pública que falta al colegio queda en desventaja con el que va a la privada. ¿No se dan cuenta? ¡Destruyen la educación pública todos los días! Y le presentan un proyecto educativo al candidato a Presidente... Dios mío... el preceptor Baradel.