Eduardo Aulicino: "El gobierno se demoró en atender las señales"

Eduardo Aulicino.mp3







El periodista Eduardo Aulicino habló en Feinmann 910 y dijo qe "El Gobierno suele tener reacciones, varios de los temas que están atendiendo hoy tienen historia. Se demoró en atender las señales".



Además, dijo que "Hay internas dentro de Cambiemos, en el Gabinete, con los movimientos sociales, estas medidas resolverían muchos temas. En las situaciones críticas se reactiva el circuito de seguridad para que no se desborde la cuestión callejera".



"A diferencias de otro Gobierno no compiten por el dominio de la calle", agregó.



Sobre la base del problema, afirmó que "El núcleo de la discusión, hace un tiempo era Marcos Peña de un lado, Rogelio Frigerio freezado, los radicales enojados y María Eugenia Vidal enojada por la elección, ahora se movió y el reclamo es más político generalizado, tema precios y el desgaste que hay en la calle"



Sobre la relación del Jefe de Gabinete con los ministros, dijo que "Rogelio Frigerio está trabajando en mayor sintonía, menos competencia, aunque no quiere decir que María Eugenia Vidal se lleve a los besos con el Gobernador de Jujuy, pero tienen reclamos similares".



Acerca de la posible renuncia del Ministro de Producción, dijo que "Dante Sica está en una situación dificil, no le pidió la renuncia, pero sí Vidal le hizo un reclamo importante a Sica".



"Elisa Carrió sigue mandando tuit desopilantes que dan mucha presión a Sica. Sica también está negociando con los jefes sindicales. Tenes una CGT cercana al kirchnerismo que te quiere hacer un paro, después tener la CATT que te hace paro el 1 de mayo", finalizó.