Eduardo Bali Bucca: "Estoy a favor de la legalización del aborto pero en contra del consumo de marihuana"

-"A los 32 años fui Intendente de Bolivar y uno sueña con gobernar la provincia de Buenos Aires, después de hablar con Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna hubo un consenso para eso y puedo demostrar todo lo que hice en mi ciudad"



-"En la provincia de Buenos Aires hay muchas cosas. A Marcelo Tinelli lo conocí por la gestión, Marcelo es un ejemplo de arraigo, nunca se olvidó"



-Corte de la comunicación



-"A Marcelo lo veré en la semana pero no le pediré que me ayude en la campaña. Yo sé que la gente no vota desconocidos"



-"Yo hablé con Margarita Stolbizer y nos encontraremos en la semana".



-"Me gustaría cambiar el sistema de salud, soy médico, quiero un sistema preventivo"



Eduardo Feinmann, conductor: "Hay que terminar con los planes vagar"



Eduardo "Bali" Bucca, pre candidato a gobernador por Consenso Federal: "Hay que apostar a la educación. La gestión de María Eugenia Vidal es floja, ya que no dio solución en educación y salud. Yo he estado a disposición de ella siempre"



-"Hay que trabajar sobre la educación para evitar los embarazos no deseados y evitar los abortos clandestinos. Estoy a favor de la legalización del aborto"



Eduardo Feinmann, conductor: "Un candidato con pañuelo verde"



Eduardo "Bali" Bucca, pre candidato a gobernador por Consenso Federal: "En contra de la legalización con la marihuana"