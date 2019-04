Eduardo Dalessio contó cómo fueron las repercusiones de las nuevas medidas económicas

Eduardo D'alessio.mp3







"Es un pre análisis que hicimos, va a estar terminado el lunes. Ya teníamos 600 encuestas, extrajimos esta pregunta sobre la repercusión, tuvimos una sorpresa grande, el 80 por ciento de los que votaron a Cambiemos les parecieron positivas y el 51 por ciento de los del FPV.





Parece que la necesidad tiene cara de hereje, hay un 20 por ciento que se oponen a la medida que debe ser el núcleo bien liberal, pero recordemos que Cambiemos fue una fuerza con radicales y otra gente.





Son más los del FPV que dicen que lo hicieron para ganar las elecciones, como medidas populistas. Las más relevantes son congelamiento de tarifa y acuerdo de precios de la canasta esencial, después están los créditos. Creo que fue el talón de Aquiles que ha tenido el gobierno, no sé si en su acción pero seguro en su comunicación"





"La mitad de los que apoyan la medida cree que van a tener éxito, y en el caso del FPV, la cuarta parte. La ven bien aunque no tienen mucha esperanza en sus resultados"





"Nosotros no hacemos encuestas pre electorales, estas encuestas son descriptivas, no predictivas. Todavía no se sabe ni quiénes son los cand idatos. Lo que tenemos medido reiteradamente es que el 15 por ciento decide su voto en las últimas 48 horas"