Eduardo Duhalde: "El nuevo paradigma es 'el que gana gobierna y el que pierde, también'"

Eduardo Duhalde.mp3







"Estoy un poco complicado con la presión. La operación de la columna quedó perfecta".



-"Hablar de la inflación no vale la pena, porque la gente está angustiada. Los que tenemos que ver con la política tenemos que pensar como salir de esto. Los Ministros deben entender que los formatos modernos no son un partido, debemos salir todos juntos."



-"Yo cuando gané llamé a Alfonsín para que me ayudara, al gobernar juntos las cosas se hacen más fácil. En el 2002 arregle con el radicalismo para gobernar, si no no agarraba. Los países salen adelante con puentes, no con grietas"



-"Roberto Lavagna es un hombre que vale la pena, uno no apoya al que despega, sino al que va a despegar. La gente está enojada con el gobierno anterior y el de ahora. Lavagna está cerrando una coalición con el socialismo, el radicalismo"



-"Lavagna no quiere interna del justicialismo Federal, en algún momento van a entender que deben estar juntos para gobernar, basta de querer gobernar desde un Partido"



-"No me gusta criticar al Presidente, porque no se gana nada. Los que tenemos responsabilidades debemos juntarnos porque no se sale"



-"No la he tratado a Cristina Fernández, no sé si se presentará".