Eduardo Feinmann: "No me panquequeé. Sigo defendiendo los valores de siempre"

El conductor de Feinmann 910 realizó una nueva editorial luego de lo dicho el día de ayer. Contundente, se refirió a Cristina Fernández y a su postura con respecto a las elecciones. Imperdible testimonio.





"Yo sé que hay mucha gente decepcionada conmigo porque fui muy duro ayer con la gente del gobierno. Yo no me pasé al chori y a los 500 mangos. No me panquequeé. Sigo defendiendo los valores de siempre, con cualquier gobierno. Mi límite siempre es Cristina, que sigue siendo la jefa de una banda criminal. Mi deseo es que Argentina no vuelva más a la cleptocracia, el gobierno de los ladrones, no tiene que volver nunca más. No veo a una Cristina buena, siempre va a ser mala, malísima, la presidenta más corrupta de la historia argentina. La quiero ver presa y tomar champagne del pico cuando la vea. No la quiero ver más. Argentina tiene que terminar con todo eso. La verdad que el domingo el 47% de la gente la votó. A mí eso me da pena, pero es lo que hay. No puedo creer, sinceramente, que en este país se vote a una candidata con 12 procesamientos y 7 pedidos de prisión. Me da pena, pero ocurrió. Quizás al 50% de los argentinos les gusta vivir con libertades limitadas, con cepo, con persecución a la prensa. Quizás a la gente le encanta, lo dijo en las urnas"