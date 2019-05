Eduardo Macchiavelli: "Entre hoy y mañana se normalizará la recolección de basura en la Ciudad"

Eduardo Macchiavelli.mp3







-"Fueron dos días lo que alteró la recolección de residuos por eso lleva un tiempo la regulación, entre hoy y mañana se normalizará la situación. Fue el paro y el 1ro de Mayo".



-"Hoy intimamos a las empresas y ahora los llamamos a la Secretaría de Trabajo, además al gremio para que se normalice pronto".



-"Ellos reclaman por un servicio que no se prestó el 1ro de Mayo, la relación laboral es con las empresas, no con la Ciudad".



-"Hoy nos reuniremos para que los trabajadores y la empresa se pongan de acuerdo".



-"La recolección de residuos no está al tope de las quejas de los vecinos como vos decís, y viene mejorando sistemáticamente, tener contenedores en la Ciudad fue un gran acierto".