Eduardo Romero: "Estamos esperanzados con un gobierno de Cambiemos en Córdoba"

Eduardo "Gato" Romero, Intendente reelecto de Villa Allende, habló en Feinmann 910 y dijo que "Una sorpresa muy linda haber ganado nuevamente, no esperábamos que sea por tanto margen".



"La gente me conoce de toda la vida, nuestra gestión es transparente", agregó.



Además, dijo que "Si es verdad que hay gente enojada con Cambiemos, pero los que están de corazón sabe que este proceso había que hacerlo sí o sí. Mauricio Macri está haciendo un gran esfuerzo para salir adelante, yo le tengo fe al presidente, para mí vuelve a ser reelecto"



"No estoy para vicepresidente, tengo muchas cosas acá, si me gustaría ser gobernador de Córdoba", finalizó.