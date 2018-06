La madre de Chiara Paez, asesinada en 2015, cuya causa fue precursora del movimiento Ni Una Menos, habló en Feinmann910 sobre la marcha del sábado y aseguró que "esperemos que los legisladores no escuchen sólo a los que gritan más"





Repasá las frases más importantes de la nota:





-"Soy la mamá de Chiara, por ella se hizo el primer Ni una menos en el 2015. La mató su novio, y ella estaba embarazada. Yo no me sentí parte de la marcha de ayer. La única marcha que estuve fue la del 2015 donde me invitó Marcela Ojeda"





"A mí también me preocupan los abortos clandestinos, pero me parece una locura los puntos que plantea la ley. Un abusador con esa nueva ley la lleva a hacer un aborto y esa nena vuelve a ser abusada. Debemos ocuparnos más de los valores, la sociedad, la educación sexual, la salud."



-"El aborto también es una forma de violencia, es una violencia a nosotras mismas."



-"Esperemos que los legisladores no escuchen sólo a los que gritan más."



"Cuesta mucha aplicar la ley de educación sexual en las escuelas."





Verónica Camargo.mp3