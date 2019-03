El Canciller Faurie afirmó que el escándalo de la escalera fue culpa de la empresa Intercargo

Jorge Faurie.mp3







Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, habló en Feinmann 910 y dijo que "Nosotros tenemos vínculos con España que vienen de hace mucho, hoy es uno de nuestros grandes inversores, un actor económico que nos importa mucho, además de nuestras relaciones culturales".





Sobre el escándalo de la escalera, contó que "Lamentablemente el avión que trajo a los Reyes no tuvo la escalera que debía brindada por Intercargo: La empresa Swissport no informó correctamente a Intercargo".



"Intercargo no pidió la escalera correspondiente. Swissport e Intercargo se equivocaron", finalizó.

