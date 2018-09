"El Club del Helicóptero cada vez tiene menos seguidores"

Repasá las frases más importantes de la nota:





"Yo siento que cuando hay problemas más que preocuparse hay que ocuparse, de eso se trata lo que hacemos todos los días, ocuparse e investigar qué fué lo que pasó con la maestra secuestrada y golpeada en el distrito de Moreno, ocuparse de la mayor demanda de alimentos porque la inflación subió y pega sobre todo ahí, ocuparse de las PyMES que necesitan poder financiarse en el Banco Provincia con tasas que pueda afrontar. También ocuparse de las cosas que nos ocupábamos antes, ayer recorrimos Carlos Tejedor y General Pintos en el interior, una realidad distinta a la del conurbano pero que necesitan nuestra presencia, ocuparnos de las obras contra las inundaciones, ver cómo avanzan. También ver lo que queda pendien te en materia de rutas, dar las respuestas que están pendientes en cada lugar."





Sobre el caso de la maestra de Moreno:



"Yo hablé con ella y con el fiscal general de la Provincia para pedir una investigación en forma personal, están trabajado sobre un auto que podría ser el auto en e que fué trasladada. Para mí lo que pasó cruzó un límite que no podemos acetar. Como no podemos tolerar que durante semanas y semanas en lugares como Berisso o La Plata los chicos no tengan clases porque reciben amenazas de bomba. Durante años fumos dejando pasara como sistema educativo cosas que no podían pasar, no es la primera dicente que es agredida. Lo de orina fué un límite, hay cosas que no podemos dejar pasar."





Acerca de la pista narco en el caso de la maestra:



"Hay que separar, el distrito de Moreno es un distrito enor me y con un Estado que no está presente, la infraestructura escolar recibió casi 300 millones en dos años y el Intendente del FPV Walter Festa no invirtió un peso en las escuelas. Es un Municipio que no ha podido dar respuesta a ningún problema de infraestructura, tuvimos que intervenir el Consejo Escolar por irregularidades con el dinero de los comedores. En Moreno no encontramos un conocimiento y una batalla clara contra punteros y narcos en los barrios más pobre, ese trabajo hoy lo hace la Provincia."





Sobre si cree que hay connivencia entre política y narcotráfico en Moreno:



"Digo que no hay acción en Moreno en este punto, en materia de seguridad y narcotráfico, como digo que en otros Municipios, tanto de Cambiemos como del FPV, trabajamos juntos para ver dónde hay problemas con las bandas. En Moreno hay ausencia del Estado, hay desgobierno, eso significa que puede pasar cosas más graves que en otro Municipio donde hay acciones coordinadas.Una cosa es la diferencia en la paritaria docente que podemos tener con los dirigentes gremiales, otra cosa son los hechos graves que han sucedido. Nuestra responsabilidad como Gobierno es exigirle a la justicia que aclare ésto lo antes posible para que estas cosas no vuelvan a suceder."





Acerca de si Macri habló con la maestra:



"No lo sé, no lo ví al Presidente en estos dos días. Sé que habló con el Ministro de Educación y conmigo peor o me consta que el Presidente la haya llamado."





Sobre qué hacen en cuanto a la inflación:



"En aquellos sectores que menos tienen, los desprotegidos, se aumentó la AUH con refuerzo en septiembre y diciembre,nosotros anunciamos el tercer refuerzo en programas alimentarios, nos vamos adelantando a los problem as que puede traer la inflación, le sumamos la tarjeta del Banco Provincia con 50% de descuento en los supermercados los segundos miércoles del mes. Hemos hechos ferias con productos a menor precio y sin intermediarios, se llama El Mercado en tu Barrio, tenemos más de 40 funcionando en el conurbano. A eso se suma Precios Cuidados que ha sumado una cartera de productos que no estaban. Sin duda hoy la mayor preocupación es cómo afecta la inflación, junto con la inseguridad. Para eso lanzamos estos programas con el Presidente, sumamos presencia policial en la Provincia para evitar el robo de los motochorros."





Referido a qué puede pasar en diciembre:



"Yo hace más de 10 años que trabajo en lo social, para diciembre uno se prepara todo el año, por eso empezamos en marzo con refuerzos sociales, en marco aumentamos las partidas para los comedores escolares, en junio adelantamos aguinaldo,aumentamos la jubilación y los salarios familiares, ahora hicimos lo mismo, los planes este año ya tienen un aumento del 45%, ns estamos adelantando. Además recorremos los barrios más pobres todos los días. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para no tener problemas. Pusimos oficinas en los barrios más pobres, eso le quita enorme poder a los punteros y los narcos que luego buscan a la gente para usarla."





Acerca de si hay un club del helicóptero:



"Sin duda pero es minoritario, cada vez tienen menos poder sobre la gente, los argentinos ya aprendimos, no queremos volver para atrás, no queremos saqueos o que un Presidente no termine su mandato. NO ve a la gente pobre con es actitud. Cuanto más presente está el Estado menos lugar tienen los punteros. Hemos escuchado declaraciones de D'Elia, de Hebe de Bonafini, minoritarios y expuestos públic amente. Siento que los argentinos no queremos volver para atrás y estamos trabajando para que esta crisis sea la última."





Acerca del Presupuesto:



"La asistencia a quienes menos tienen en ningún momento fué puesta en duda en el presupuesto, incluso el acuerdo con el FMI tiene una cláusula para fortalecer programas si hay un fuerte problema de pobreza. Nunca se discutió con los Goberndores que las prestaciones más importantes fueran puestas en duda."





Sobre cómo ve a Macri:



"Ahora vamos a tocar el timbre juntos, lo veo bien, entero,es importante tener un liderazgo en eje, con temple, que sepa a dónde va, yo siento su calma, su tranquilidad, su eje, parte de la calma que nos transmite a los argentinos."





Referido a si debe reelegir:



"La Argentina tiene un proceso comenzado que necesita más tiempo par a consolidarse pero para mí hoy es el último tema del que hay que hablar."