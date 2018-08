- Cuadernos y corrupción: "Los cuadernos no los conozco pero sí la historia de la corrupción sistemática. Esto fue como cuando aparecieron los bolsos de José López."



-"Personas que hasta acá no eran conocidas y nosotros sí conocíamos, muchos de ellos organizaron la corrupción, no era solo Julio De Vido, Jaime, Nestor Kirchner. Roberto Baratta era el secretario de llevar adelante la revisión de las políticas publicas del Ministerio de Planificación, se encargaba que los demás secretarios cumplan con su tarea y era el brazo ejecutor de la corrupción de Julio De Vido"



-"Nosotros en el 2008 lo denunciamos a Baratta, De Vido, Néstor Kirchner, Ricar do Jaime, con Cristóbal López, Lazaro Baez, Gerardo Ferreyra"



-"Esto fue igual que Brasil, no sé si este es el Lava Jato Argentino. Argentina debe usar la ley del arrepentido, pruebas sobran, el Poder Judicial tiene poder. Hay que recuperar el dinero"



-"Para sanear el país, el que pagó coimas o cobro debe ser juzgado, sea Cristina Fernández o Gerardo Ferreyra."





"Yo sí conozco como direccionaron la obra pública, el sobreprecio, no conozco los cuadernos. Los cuadernos son creíbles. Sé lo que hizo Jaime, Baratta, López. Hubo un rubo al sistema de energía, de transporte."



-"El Código Penal dice que Cristina Fernández debería estar presa"

