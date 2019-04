"El dato de inflación que dará el INDEC va a estar cerca del 4,2%"

Lorenzo Sigaut Gravina.mp3







El economista Lorenzo Sigaut Gravina habló en Feinmann 910 y dijo que "A nosotros la inflación nos da 4.2 por ciento, Mauricio Macri adelanta los datos del Indec porque dice que es un pico. Como todo buen político ahora hay que encontrar un culpable, y ahí aparece la explicación de los fenómenos culturales"



Además, dijo que "La realidad es que estamos con una inflación muy alta. Es dificil saber que comportamientos culturales habla Macri. Hace muchos años que tenemos una inflación mensual del 2 por ciento, los salarios fueron un ancla de la economía el año pasado, cuando la inflación fue del 48 por ciento y los salarios aumentaron un 30, los sindicatos quieren un plus para poder negociar paritarias de este año, entonces se sigue presionando, el Gobierno sube tarifas para cumplir con el Fondo y eso no es cultural, son medidas económicas, lejos de las elecciones, también el aumento de la carne".



"Macri tiene un aumento del 35 por ciento anual en inflación. El lado positivo es que se corrigió el atraso de las tarifas. Desde octubre a febrero el dólar hizo la plancha pero luego subió, ahora por la cosecha se liquida más y eso apuntala la oferta, además de la plata del Tesoro", agregó.



Finalmente, dijo que "Este no es un típico año electoral, porque hay mucha incertidumbre y los candidatos son muy opuestos"