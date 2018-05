-"En el marco de un despliegue policial que se hace por un intento de suicidio, va un móvil de la Comisaria 33, se controla la situación y luego hay una denuncia por irregularidades"



-"El Departamento de transparencia tomó concomimiento, se labró el sumario, intervino la justicia. Se hizo un allanamiento en la comisaria 33 y en los patrulleros. Además de la detención para no interrumpir la investigación a todo el personal para que no tenga una historia en común"



-"La denuncia es por el faltante de un dinero que había. Además se está indagando a la persona que intentó suicidarse y el dueño del departamento"



-"Todavía no sabemos qué oc urrió, en el caso que hubiera un acto de corrupción fuera de la institución."



- Juego Clandestino: "Se realizó una investigación con el Ministerio de Seguridad bonaerense, más la fiscalía de Berazategui que por investigación y escuchas, terminó en 40 allanamientos, detención de 35 personas y mucha tecnología relacionado con esto"



-"Se encontraron apuestas hasta de Uruguay."